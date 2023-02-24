Клопп обещает перестройку "Ливерпуля" летом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп анонсировал перестройку своей команды грядущим летом.

В минувший вторник "Ливерпуль" был разгромлен на своем поле "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, и это поражение 2:5 только усилило разочарование болельщиков "красных" от этого сезона.



Клопп не смог вовремя обновить свою команду на нужных позициях и теперь собирается заняться этим летом, однако Юрген будет бережно обращаться с деньгами, которых у него не так много, как у некоторых конкурентов.



"Мы знаем, что нуждаемся в переменах, и мы осуществим это. Мы не можем сделать это сейчас, но уже ясно, что летом нам нужно будет кое-что предпринять".



"Этот клуб управляется таким образом, что мы не сорим деньгами и тщательно изучаем, сработает этот трансфер или нет. Наши трансферы всегда должны быть осмысленными".



"Мы не можем совершить четыре трансфера, пока не будем знать, кто покинет клуб. Я заранее знал, что это будет непросто, и это одна из главных причин, почему я заключил новый контракт, а вовсе не потому что я такой классный. Просто представьте на моем месте другого тренера — каждый бы говорил: "Верните Клоппа обратно". У нас этого нет".



"Некоторые хотели бы от меня избавиться, и это нормально, я могу это понять. Но ключ в стабильности. Прошлый сезон не был сезоном для больших перемен. Мы до последнего сражались за все трофеи. Если ты хочешь изменить этот клуб, ты не можешь просто привести новых игроков и затем осознать: "О, никто не хочет уходить". Это так не работает".



"Невозможно было начать трансферное планирование заранее, потому что мы проводили финал за финалом, играли сезон до последней минуты, играли в финале Лиги Чемпионов, а после этого у нас были короткий перерыв, куча травм и Чемпионат Мира", — цитирует Клоппа The Independent.