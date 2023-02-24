"Арсенал" и "Сити" оштрафованы за конфронтацию с рефери

"Арсенал" и "Манчестер Сити" были оштрафованы за конфронтацию с рефери Энтони Тэйлором.

После победы "Сити" со счетом 1:3 в гостях у "Арсенала" 15 февраля в рамках Премьер-Лиги FA обвинила оба клуба в потере контроля над своими игроками.



"Канониры" предъявляли претензии Тэйлору по поводу решения — позднее отмененного с помощью VAR — назначит пенальти на Эрлинге Холанде. "Горожане" были недовольны 11-метровым в свои ворота, а также жестким фолом Эдди Нкетиа на Рубене Диаше.



Обвинения Ассоциации в адрес "Арсенала" касались одного эпизода, а в адрес "Сити" — двух, поэтому "канониры" были оштрафованы на 65,000 фунтов, а "горожане" — на 75,000.



Дополнительно "Арсенал" заплатит 20,000 фунтов в качестве штрафа, который ранее был заморожен, за аналогичную провинность в матче Кубка Англии против "Оксфорда" в начале января.