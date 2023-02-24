Поттер заявил, что владельцы "Челси" его поддерживают

Тодд Бели и Грэм Поттер Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что поддерживает диалог с владельцами, и те оказывают ему полную поддержку.

Этот сезон складывается крайне неудачно для "Челси", из-за чего пресса регулярно спекулирует насчет возможного увольнения Поттера.

Сам Грэм чувствует, что это давление на него оказывают только медиа, потому что Тодд Бели и партнеры всячески поддерживают его.

"Я разговаривал с ними (владельцами) и чувствую лишь поддержку, как и всегда".

"Я нахожусь здесь под давлением четыре месяца, и это давление оказываете вы, парни".

"Они (владельцы) продолжают выражать поддержку. Они великолепны. Думаю, они тоже видят и понимают нашу ситуацию, но в то же время мы разочарованы, потому что результаты должны быть лучше", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Поттер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 21:00

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