Грасия рассказал, что спит по два-три часа в сутки

Хави Грасия Новоиспеченный рулевой "Лидса" Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки, чтобы спасти свой новый клуб от вылета из Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "Лидс" подтвердил, что Грасия получил разрешение на работу в Англии. Теперь 52-летний испанец сможет лично проводить тренировки и будет присутствовать у бровки во время матча против "Саутгемптона" в субботу.

Грасия пока не может сказать, какой футбол поставит "Лидсу", надеясь найти лучший способ с учетом характеристик его игроков.

"Я пока не могу сказать вам ничего конкретного насчет изменения стиля. Но мне нравится играть по-разному в разных командах".

"Я открыт к поискам лучшего способа для моих игроков. Команда пропускает голы, и нам нужно улучшить это. Также нужно улучшить некоторые другие вещи. Знаю, у нас не так много времени, но нам нужно дать игрокам решения. Последние дни были насыщенными, я спал по два-три часа", — цитирует Грасию The Guardian.


Метки Грасия, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 20:00

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  1. wengerrrro 24.02.2023 20:25 # wengerrrro
    интересно чем он занят вместо сна, не сидит же он над планшетом и схемки не рисует, бред какой-то

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