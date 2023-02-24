Грасия рассказал, что спит по два-три часа в сутки

Новоиспеченный рулевой "Лидса" Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки, чтобы спасти свой новый клуб от вылета из Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "Лидс" подтвердил, что Грасия получил разрешение на работу в Англии. Теперь 52-летний испанец сможет лично проводить тренировки и будет присутствовать у бровки во время матча против "Саутгемптона" в субботу.



Грасия пока не может сказать, какой футбол поставит "Лидсу", надеясь найти лучший способ с учетом характеристик его игроков.



"Я пока не могу сказать вам ничего конкретного насчет изменения стиля. Но мне нравится играть по-разному в разных командах".



"Я открыт к поискам лучшего способа для моих игроков. Команда пропускает голы, и нам нужно улучшить это. Также нужно улучшить некоторые другие вещи. Знаю, у нас не так много времени, но нам нужно дать игрокам решения. Последние дни были насыщенными, я спал по два-три часа", — цитирует Грасию The Guardian.