Поттер считает, что Тухель провалил предсезонный период
Наставник "Челси" Грэм Поттер дал понять, что ответственность за неудачно складывающийся сезон лежит и на его предшественнике Томасе Тухеле.
Этот сезон обещает стать одним из худших для "Челси" за последние годы. "Синие" уже вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги, находятся на грани выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.
Пытаясь разобраться в корне проблем, Поттер обнаружил, что Тухель, которого он заменил уже в сентябре, провалил предсезонную подготовку прошлым летом.
"Интегрировать новых игроков и при этом добиваться результатов — это очень тяжело".
"Несколько недель назад я сказал, что это тяжелейшая работа в футболе, и на то есть множество факторов".
"Я поговорил с парой опытных парней, и они думают, что в силу различных причин это был их худший предсезонный период. Я никого не виню — так бывает".
"В чем причина? Она организационная — предсезонное турне получилось не таким, как им бы хотелось. Меня там не было, поэтому я не могу сказать", — цитирует Поттера Sky Sports.
24.02.2023 19:00
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Последние комментарии:
Да не, это Сарри виноват.
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Дурак совсем?
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ухахаха :) Теперь у него Тухель виноват в неудачах :)
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