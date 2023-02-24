Поттер считает, что Тухель провалил предсезонный период

Грэм Поттер Наставник "Челси" Грэм Поттер дал понять, что ответственность за неудачно складывающийся сезон лежит и на его предшественнике Томасе Тухеле.

Этот сезон обещает стать одним из худших для "Челси" за последние годы. "Синие" уже вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги, находятся на грани выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.

Пытаясь разобраться в корне проблем, Поттер обнаружил, что Тухель, которого он заменил уже в сентябре, провалил предсезонную подготовку прошлым летом.

"Интегрировать новых игроков и при этом добиваться результатов — это очень тяжело".

"Несколько недель назад я сказал, что это тяжелейшая работа в футболе, и на то есть множество факторов".

"Я поговорил с парой опытных парней, и они думают, что в силу различных причин это был их худший предсезонный период. Я никого не виню — так бывает".

"В чем причина? Она организационная — предсезонное турне получилось не таким, как им бы хотелось. Меня там не было, поэтому я не могу сказать", — цитирует Поттера Sky Sports.


Метки Поттер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 19:00

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  1. chelsea88 24.02.2023 20:19 # chelsea88
    Да не, это Сарри виноват.

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  2. cristean2 24.02.2023 19:29 # cristean2
    Дурак совсем?

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  3. suddenly 24.02.2023 19:09 # suddenly
    ухахаха :) Теперь у него Тухель виноват в неудачах :)

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