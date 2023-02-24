Поттер считает, что Тухель провалил предсезонный период

Наставник "Челси" Грэм Поттер дал понять, что ответственность за неудачно складывающийся сезон лежит и на его предшественнике Томасе Тухеле.

Этот сезон обещает стать одним из худших для "Челси" за последние годы. "Синие" уже вылетели из Кубка Англии с Кубком Лиги, находятся на грани выбывания из Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.



Пытаясь разобраться в корне проблем, Поттер обнаружил, что Тухель, которого он заменил уже в сентябре, провалил предсезонную подготовку прошлым летом.



"Интегрировать новых игроков и при этом добиваться результатов — это очень тяжело".



"Несколько недель назад я сказал, что это тяжелейшая работа в футболе, и на то есть множество факторов".



"Я поговорил с парой опытных парней, и они думают, что в силу различных причин это был их худший предсезонный период. Я никого не виню — так бывает".



"В чем причина? Она организационная — предсезонное турне получилось не таким, как им бы хотелось. Меня там не было, поэтому я не могу сказать", — цитирует Поттера Sky Sports.