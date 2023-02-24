Тен Хаг не уверен насчет участия Рэшфорда в финале Кубка Лиги
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Хаг сообщил, что не уверен насчет участия нападающего Маркуса Рэшфорда в финале Кубка Лиги.
Напомним, Рэшфорду потребовалась вынужденная замена в концовке ответного матча стыкового раунда плей-офф Лиги Европы против "Барселоны" накануне.
Уже в воскресенье "Юнайтед" играть против "Ньюкасла" на "Уэмбли", и потеря Маркуса, забившего 13 голов в 15 последних матчах, стала бы большим ударом по "красным дьяволам".
Однако Тен Хаг не собирается давать прогнозов, а предпочитает дождаться, пока Рэшфорд пройдет углубленное обследование.
"Я не знаю (примет ли Рэшфорд участие в финале)".
"Сейчас игроки только подъезжают, и мы должны провести медицинские обследования. Вчера мы немного осмотрели его, но это было сразу после матча, и в большинстве случаев это не дает точного представления. Нам нужно дождаться 100-процентного медицинского диагноза", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
24.02.2023 18:00
Просмотров: 418
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: