Переход Сантоса в "Палмейрас" сорвался

Ожидаемый переход полузащитника "Челси" Андрея Сантоса в "Палмейрас" на правах аренды сорвался.

Напомним, купленный в январе у "Васко да Гамы" за 16 миллионов фунтов Сантос не смог получить разрешение на работу Англии — ни автоматически, ни в результате апелляции.



Тогда "Челси" задумал отправить Андрея за практикой в "Палмейрас". Еще неделю назад казалось, что сделка по новоиспеченному чемпиону Южной Америки U-20 в составе юношеской сборной Бразилии полностью согласована.



Предполагалось, что "Палмейрас" возьмет Сантоса в аренду до декабря, однако Evening Standard стало известно, что бразильский клуб вышел из переговоров после того, как "Челси" потребовал опцию досрочного возвращения Андрея грядущим летом за 1.3 млн. фунтов, дабы 18-летний игрок мог провести предсезонную подготовку с командой Грэма Поттера.



Также Сантос просил разрешения выступить за сборную на Чемпионате Мира U-20 в мае. Столь длительное отсутствие полузащитника не устроило "Палмейрас", и сделка сорвалась.



Добавим, к Сантосу существует интерес других бразильских клубов, скромнее "Палмейраса", поэтому Андрей все еще может отправиться в аренду.