Альмирон заключил новый контракт с "Ньюкаслом"

Вингер Мигель Альмирон заключил с "Ньюкаслом" новый контракт на три с половиной года.

Альмирон выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из клуба МЛС "Атланта Юнайтед" в январе 2019. Стоит отметить, что адаптация Мигеля к английскому футболу весьма затянулась.



Зато в этом сезоне Альмирон совершил настоящий прорыв и является одним из лучших игроков Премьер-Лиги. Мигель забил 10 голов, благодаря чему "сороки" ведут борьбу за путевку в Лигу Чемпионов.



Своей отличной игрой 29-летний парагваец, недавно достигший рубежа в 150 матчей за "Ньюкасл", заслужил новую сделку до 2026 года.



"Я с самого начала чувствую себя в "Ньюкасле" как дома. Меня очень хорошо приняли, и я чувствую себя частью семьи, поэтому я очень рад остаться здесь, и я продолжу стараться изо всех сил на поле, чтобы отблагодарить людей Ньюкасла", — сообщил Альмирон.