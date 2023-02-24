"Вест Хэм" сыграет с АЕКом в 1/8 финала Лиги Конференций

С помощью жеребьевки в соперники "Вест Хэма" по раунду 1/8 финала Лиги Конференций был определен АЕК с Кипра.

Напомним, "Вест Хэм" преодолел групповую стадию Лиги Конференций, выиграв все шесть своих матчей.



Дальше команда Дэвида Мойеса сразится с АЕКом, который прошлый сезон завершил на втором месте первенства Кипра.



Свой первый матч "молотобойцы" проведут на выезде 9 марта, ответный — дома через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций



"АЕК Ларнака" (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)

"Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)

"Лацио" (Италия) — АЗ (Голландия)

"Лех" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)

"Базель" (Швейцария) — "Слован" (Словакия)

"Шерифф" (Молдавия) — "Ницца" (Франция)

"Андерлехт" (Бельгия) — "Вильярреал" (Испания)

"Гент" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)