"Вест Хэм" сыграет с АЕКом в 1/8 финала Лиги Конференций
С помощью жеребьевки в соперники "Вест Хэма" по раунду 1/8 финала Лиги Конференций был определен АЕК с Кипра.
Напомним, "Вест Хэм" преодолел групповую стадию Лиги Конференций, выиграв все шесть своих матчей.
Дальше команда Дэвида Мойеса сразится с АЕКом, который прошлый сезон завершил на втором месте первенства Кипра.
Свой первый матч "молотобойцы" проведут на выезде 9 марта, ответный — дома через неделю.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций
"АЕК Ларнака" (Кипр) — "Вест Хэм" (Англия)
"Фиорентина" (Италия) — "Сивасспор" (Турция)
"Лацио" (Италия) — АЗ (Голландия)
"Лех" (Польша) — "Юргорден" (Швеция)
"Базель" (Швейцария) — "Слован" (Словакия)
"Шерифф" (Молдавия) — "Ницца" (Франция)
"Андерлехт" (Бельгия) — "Вильярреал" (Испания)
"Гент" (Бельгия) — "Истанбул Башакшехир" (Турция)
24.02.2023 15:20
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