Томас Партей может сыграть с "Лестером"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что полузащитник Томас Партей может сыграть против "Лестера" в субботу.

"Арсеналу" чрезвычайно не хватало Партея в матчах против "Манчестер Сити" и "Астон Виллы", которые Томас пропустил из-за травмы бедра.



Однако сейчас 29-летний ганец уже возобновил тренировки и имеет шансы выйти на поле "Кинг Пауэр" в субботу.



"Мало что изменилось. Остается большой вопрос насчет Томаса, он тренировался не так много, но похоже на то, что он может быть доступен".



"Давайте посмотрим, как он будет тренироваться сегодня. Он по-настоящему важный игрок для нас. Нам очень его не хватало в последних матчах, но надеюсь, он будет в строю", — цитирует Артету Daily Mail.