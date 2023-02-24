Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Лига Европы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, "Арсенал" попал в 1/8 финалу сразу, как победитель группы, тогда как "Юнайтед" пришлось сразиться с "Барселоной" в стыковом раунде плей-офф.

Одолев "Барселону" со счетом 4:3 по сумме двух матчей, дальше "Юнайтед" сразится с другим представителем Ла Лиги в лице "Реал Бетис".

А вот "Арсенал" поспорит со "Спортингом", который прибыл сюда из Лиги Чемпионов, где был в одной группе с "Тоттенхэмом".

Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 9 марта, ответные — через неделю.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)
"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)
"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)
"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Шахтер" (Украина) — "Фейеноорд" (Голландия)


Метки Арсенал, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 14:30

Количество просмотров Просмотров: 1753

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  1. narcot 24.02.2023 15:16 # narcot
    «Беспредел, Евгений (Пригожин.— "Ъ"), это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся»,— заявил губернатор в разговоре с 66.ru.

    Ранее Евгений Пригожин, упомянув Свердловскую область и ЯНАО, утверждал, что некоторые региональные чиновники «возомнили себя хозяевами территорий». «Отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда полный беспредел»,— резюмировал глава ЧВК.

    Он утверждал, что есть регионы, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО». Среди них он упомянул Санкт-Петербург, который, по его словам, «неизвестно, на чьей стороне воюет». Также он назвал Свердловскую область, в которой «местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину».

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  2. gavriil 24.02.2023 15:11 # gavriil
    С кем ЛФЦ играет?

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  3. narcot 24.02.2023 15:00 # narcot
    Самое время вспомнить, что пиZдел накануне войны песков)) ещё и западную Украину в незнании истории обвинил)) клоун


    https://t.me/stalin_gulag/6460

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  4. largo-winch 24.02.2023 14:49 # largo-winch
    Шахтёр выиграет, скриньте

    #толерантность
    #поддержка
    #сострадание

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  5. pogrebderevo 24.02.2023 14:48 # pogrebderevo
    Манчестер Юнайтед - Реал Бетис отличный матч.

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  6. el-beatle 24.02.2023 14:44 # el-beatle
    Ненавижу, блеать испашек

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  7. imf-tau 24.02.2023 14:33 # imf-tau
    Хороший жребий для МЮ, для Арса имхо сложный. Спортинг - неприятная команда и на своем поле точно доставит им боли.

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  8. thegodfather 24.02.2023 14:33 # thegodfather
    "Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98795/

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