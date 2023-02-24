"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, "Арсенал" попал в 1/8 финалу сразу, как победитель группы, тогда как "Юнайтед" пришлось сразиться с "Барселоной" в стыковом раунде плей-офф.



Одолев "Барселону" со счетом 4:3 по сумме двух матчей, дальше "Юнайтед" сразится с другим представителем Ла Лиги в лице "Реал Бетис".



А вот "Арсенал" поспорит со "Спортингом", который прибыл сюда из Лиги Чемпионов, где был в одной группе с "Тоттенхэмом".



Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 9 марта, ответные — через неделю.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы



"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)

"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)

"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)

"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)

"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания)

"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)

"Шахтер" (Украина) — "Фейеноорд" (Голландия)