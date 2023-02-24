Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" обрели своих соперников по раунду 1/8 финала Лиги Европы.
Напомним, "Арсенал" попал в 1/8 финалу сразу, как победитель группы, тогда как "Юнайтед" пришлось сразиться с "Барселоной" в стыковом раунде плей-офф.
Одолев "Барселону" со счетом 4:3 по сумме двух матчей, дальше "Юнайтед" сразится с другим представителем Ла Лиги в лице "Реал Бетис".
А вот "Арсенал" поспорит со "Спортингом", который прибыл сюда из Лиги Чемпионов, где был в одной группе с "Тоттенхэмом".
Добавим, первые матчи 1/8 финала Лиги Европы будут сыграны 9 марта, ответные — через неделю.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)
"Севилья" (Испания) — "Фенербахче" (Турция)
"Ювентус" (Италия) — "Фрайбург" (Германия)
"Байер" (Германия) — "Ференцварош" (Венгрия)
"Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Реал Бетис" (Испания)
"Рома" (Италия) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Шахтер" (Украина) — "Фейеноорд" (Голландия)
24.02.2023 14:30
Просмотров: 1753
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«Беспредел, Евгений (Пригожин.— "Ъ"), это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся»,— заявил губернатор в разговоре с 66.ru.
Ранее Евгений Пригожин, упомянув Свердловскую область и ЯНАО, утверждал, что некоторые региональные чиновники «возомнили себя хозяевами территорий». «Отсюда и бюрократия, отсюда и коррупция, отсюда полный беспредел»,— резюмировал глава ЧВК.
Он утверждал, что есть регионы, которые «откровенно гадят и не поддерживают СВО». Среди них он упомянул Санкт-Петербург, который, по его словам, «неизвестно, на чьей стороне воюет». Также он назвал Свердловскую область, в которой «местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину».
(ответить)
С кем ЛФЦ играет?
(ответить)
Самое время вспомнить, что пиZдел накануне войны песков)) ещё и западную Украину в незнании истории обвинил)) клоун
https://t.me/stalin_gulag/6460
(ответить)
Шахтёр выиграет, скриньте
#толерантность
#поддержка
#сострадание
(ответить)
Манчестер Юнайтед - Реал Бетис отличный матч.
(ответить)
Ненавижу, блеать испашек
(ответить)
Хороший жребий для МЮ, для Арса имхо сложный. Спортинг - неприятная команда и на своем поле точно доставит им боли.
(ответить)
"Унион" (Германия) — "Юнион" (Бельгия)
Источник: http://fapl.ru/posts/98795/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий