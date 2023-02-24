Пикфорд связал свое будущее с "Эвертоном" до 2027 года

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до июня 2027.

Предыдущий контракт Пикфорда истекал уже в следующем году, и пресса упорно связывала Джордана с уходом из "Эвертона", который в этом сезоне вновь оказался вовлечен в борьбу за выживание в Премьер-Лиге.



Первого номера сборной Англии сватали в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", однако экс-игрок "Сандерленда" решил связать свое будущее с "ирисками".



Продление сотрудничества с 28-летним Пикфордом должно придать импульс "Эвертону", который проиграл два из трех матчей при новом главном тренере Шон Дайче.



"Новый контракт со столь особенным клубом имеет огромное значение для меня. Поддержка, которую я получаю от каждого в клубе с момента перехода сюда в возрасте 22 лет, была так важна для моей семьи и меня. Я счастлив здесь, как и моя семья. Мы обожаем быть в "Эвертоне", — сообщил Пикфорд evertontv.