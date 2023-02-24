Рэшфорд рискует пропустить финал Кубка Лиги
Участие нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в финале Кубка Лиги оказалось под вопросом из-за травмы, полученной в матче Лиги Европы против "Барселоны".
Накануне вечером Рэшфорд помог "Юнайтед" одержать волевую победу 2:1 над "Барселоной" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Однако 25-летний англичанин, демонстрирующий устрашающую форму в последние недели, не смог отличиться и доиграть матч на "Олд Траффорд" до конца.
Рэшфорд пострадал в столкновении с защитником "Барселоны" Рональдом Араухо и после оказания медицинской помощи прямо на поле был заменен за две минуты до конца.
Sky Sports не уточняет характер травмы Рэшфорда, однако это тревожная новость, если учесть, что уже в ближайшее воскресенье "Юнайтед" сыграет на "Уэмбли" против "Ньюкасла" в финале Кубка Лиги.
24.02.2023 13:00
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