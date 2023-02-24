Селлес возглавил "Саутгемптон" на остаток сезона

"Саутгемптон" объявил, что Рубен Селлес будет исполнять обязанности главного тренера в остатке сезона.

Селлес только прошлым летом присоединился к "Саутгемптону", а в ноябре принял управление первой командой после увольнения Ральфа Хазенхюттля.



В феврале Рубену вновь было доверено руководить первой командой "святых", что было связано с увольнением Натана Джонса.



Сменщиком Джонса в роли постоянного наставника "Саутгемптона" должен был стать Джесси Марш, однако переговоры с американским специалистом провалились в последний момент.



В конце концов клуб с "Сент-Мэри" решил не искать другой вариант, а оставить Селлеса. 39-летний испанец, прежде поработавший в России, Азербайджане, Греции и Дании, будет тренировать "святых" в остатке сезона 2022/23.