Шервуд рассказал, что пытался отговорить Роджерса от покупки Бентеке

Кристиан Бентеке Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд рассказал, что пытался отговорить своего коллегу Брендана Роджерса от покупки нападающего Кристиана Бентеке в "Ливерпуль".

Летом 2015 "Ливерпуль" совершил свое второе самое крупное приобретение в истории на тот момент, выплатив 32.5 млн. фунтов отступных по контракту Бентеке с "Виллой".

Шервуд совершенно не хотел терять бельгийского бомбардира, забившего 49 голов в 101 матче за бирмингемский клуб. Тим сказал Роджерсу, что Бентеке не заиграет в "Ливерпуле" — и в итоге оказался прав.

"Они ("Вилла") решили избавиться от Бентеке, а для меня он был ключевым игроком. У него был пункт о выкупе, и Брендан Роджерс позвонил мне и сказал, что забрал бы его".

"Я пытался отговорить его от этого и сказал, что Кристиан плохой игрок и не сможет делать того, чего хочет Брендан. Но он решил, что Кристиан — это его вариант", — цитирует Шервуда Liverpool Echo.


Метки Астон Вилла, Бентеке, Ливерпуль, Шервуд

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 442



Поиск: