Шервуд рассказал, что пытался отговорить Роджерса от покупки Бентеке

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Тим Шервуд рассказал, что пытался отговорить своего коллегу Брендана Роджерса от покупки нападающего Кристиана Бентеке в "Ливерпуль".

Летом 2015 "Ливерпуль" совершил свое второе самое крупное приобретение в истории на тот момент, выплатив 32.5 млн. фунтов отступных по контракту Бентеке с "Виллой".



Шервуд совершенно не хотел терять бельгийского бомбардира, забившего 49 голов в 101 матче за бирмингемский клуб. Тим сказал Роджерсу, что Бентеке не заиграет в "Ливерпуле" — и в итоге оказался прав.



"Они ("Вилла") решили избавиться от Бентеке, а для меня он был ключевым игроком. У него был пункт о выкупе, и Брендан Роджерс позвонил мне и сказал, что забрал бы его".



"Я пытался отговорить его от этого и сказал, что Кристиан плохой игрок и не сможет делать того, чего хочет Брендан. Но он решил, что Кристиан — это его вариант", — цитирует Шервуда Liverpool Echo.