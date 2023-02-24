Джонсон оценил шансы "Ливерпуля" попасть в топ-4 после унижения от "Реала"

Экс-защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон уверен, что сокрушительное поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов не навредит шансам "красных" попасть в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувший вторник "Ливерпуль" был раздавлен на своем поле "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов со счетом 2:5.



Однако Джонсон убежден, что "красные" смогут быстро переключиться на Премьер-Лигу, где они едва одержали победы над "Эвертоном" и "Ньюкалом".



"Премьер-Лига — это совсем другое соревнование. Они подошли к "Реалу" в отличной форме и начали этот матч очень хорошо".



"Они наткнулись на команду, которая гораздо, гораздо больше их, но им не придется играть с командами вроде "Реала" каждую неделю в Премьер-Лиге. И если они оправятся от этого поражения и сохранят свою форму, продемонстрированную в лиге, они будут очень близки к тому, чтобы попасть в топ-4", — цитирует Джонсона Liverpool Echo.

