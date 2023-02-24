"Челси" создает комнату для отдыха на своей базе

Обновление своей тренировочной базы владельцы "Челси" решили начать с создания роскошной комнаты отдыха.

Покупая "Челси" в прошлом году, Тодд Бели и партнеры взяли на себя обязательство инвестировать в инфраструктуру клуба, включая обновление базы в Кобхэме.



Как сообщает The Sun, первым делом американские владельцы "Челси" решили создать в Кобхэме комнату для чилаута. Работа над проектом стартовала во время паузы на Чемпионат Мира в Катаре.



Клуб уже нанял дизайнера интерьеров, чтобы украсить стены помещения мотивационными цитатами. Внутри разместится мягкая мебель и, возможно, видеоигры.



В данный момент на базе "Челси" комната для отдыха просто отсутствует, и время до начала тренировок игроки проводят у медицинского центра.



С помощью комнаты для отдыха "синие" надеются улучшить атмосферу в коллективе и сделать пребывание игроков на базе более комфортным.