"Челси" создает комнату для отдыха на своей базе
Обновление своей тренировочной базы владельцы "Челси" решили начать с создания роскошной комнаты отдыха.
Покупая "Челси" в прошлом году, Тодд Бели и партнеры взяли на себя обязательство инвестировать в инфраструктуру клуба, включая обновление базы в Кобхэме.
Как сообщает The Sun, первым делом американские владельцы "Челси" решили создать в Кобхэме комнату для чилаута. Работа над проектом стартовала во время паузы на Чемпионат Мира в Катаре.
Клуб уже нанял дизайнера интерьеров, чтобы украсить стены помещения мотивационными цитатами. Внутри разместится мягкая мебель и, возможно, видеоигры.
В данный момент на базе "Челси" комната для отдыха просто отсутствует, и время до начала тренировок игроки проводят у медицинского центра.
С помощью комнаты для отдыха "синие" надеются улучшить атмосферу в коллективе и сделать пребывание игроков на базе более комфортным.
24.02.2023 09:00
Просмотров: 333
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
и будут жарить каклов
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий