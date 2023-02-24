"Юнайтед" обратился к представителям Кима
"Манчестер Юнайтед" обратился к представителям защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.
Ким только прошлым летом присоединился к "Наполи", став настоящей сенсацией этого сезона Серии А, где его команда в данный момент лидирует с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя.
Как утверждает Corriere dello Sport, своей игрой в Италии 26-летний южнокореец привлек внимание главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который задумывается об усилении центра обороны.
В этом сезоне Тен Хаг не очень-то доверяет Харри Магуайру и Виктору Линделефу, попробовав в центре обороны даже левого защитника Люка Шоу, поэтому приглашение новичка для конкуренции с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом выглядит вполне актуальным.
Однако "Юнайтед" нужно действовать быстро, потому что "Наполи" пытается склонить Кима к новому контракту, чтобы увеличить сумму отступных по его действующему соглашению в 42 миллиона фунтов.
24.02.2023 08:00
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