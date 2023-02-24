"Юнайтед" обратился к представителям Кима

Ким Мин Джэ "Манчестер Юнайтед" обратился к представителям защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким только прошлым летом присоединился к "Наполи", став настоящей сенсацией этого сезона Серии А, где его команда в данный момент лидирует с 15-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

Как утверждает Corriere dello Sport, своей игрой в Италии 26-летний южнокореец привлек внимание главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который задумывается об усилении центра обороны.

В этом сезоне Тен Хаг не очень-то доверяет Харри Магуайру и Виктору Линделефу, попробовав в центре обороны даже левого защитника Люка Шоу, поэтому приглашение новичка для конкуренции с Рафаэлем Вараном и Лисандро Мартинесом выглядит вполне актуальным.

Однако "Юнайтед" нужно действовать быстро, потому что "Наполи" пытается склонить Кима к новому контракту, чтобы увеличить сумму отступных по его действующему соглашению в 42 миллиона фунтов.


Метки Ким, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2023 08:00

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