Игроки "Ньюкасла" получат 1 млн. фунтов, если выиграют Кубок Лиги

Игроки "Ньюкасла" разделят бонус в 1 миллион фунтов, если победят "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Лиги.

В ближайшее воскресенье подопечные Эдди Хау выйдут на поле "Уэмбли", чтобы постараться завоевать первый для "Ньюкасла" трофей за последние 48 лет.



Как сообщает Daily Mail, саудовские владельцы клуба с "Сент-Джеймс Парк" готовы щедро наградить игроков, если тем покорится столь историческое достижение.



Упомянутый бонус в 1 млн. фунтов — это в 10 раз больше тех призовых, которые "сороки" получат от Футбольной Лиги за завоевание Кубка Лиги.



При этом доля каждого отдельного игрока будет рассчитываться по сложной формуле, учитывающей количество проведенных матчей и сыгранных минут в соревновании.