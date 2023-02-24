Тен Хаг: "Моя крупнейшая победа в МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал победу над "Барселоной" своей крупнейшей за время работы с английским клубом.

Сыграв вничью (2:2) на "Ноу Камп" на прошлой неделе, накануне "Юнайтед" отпраздновал волевую победу 2:1 над "Барселоной" на "Олд Траффорд".



Таким образом, "красные дьяволы" вышли в 1/8 финала Лиги Европы, и Тен Хаг соглашается, что это пока что его крупнейшая победа, учитывая тот факт, что в Ла Лиге "Барселона" опережает сокрушивший "Ливерпуль" со счетом 2:5 "Реал".



"Я думаю, да".



"У нас уже были хорошие победы: против "Ливерпуля" и "Арсенала" дома. Но эту, по итогам двух матчей, мы одержали против "Барселоны" — лидеров Ла Лиги, где они на восемь очков опережают "Реал". Все мы видели "Реал" на этой неделе".



"Поэтому, раз тебе удалось победить их, то да, это моя крупнейшая победа", — сообщил Тег Хаг BT Sport.