"Юнайтед" выбил "Барселону" из Лиги Европы

Голы бразильцев Фреда и Антони позволили "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу 2:1 над "Барселоной" и выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Относительно победы 3:0 над "Лестером" в минувшее воскресенье в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Каземиро и Джейдон Санчо, заменив Виктора Линделефа, Диогу Далота, Марселя Забитцера и Алехандро Гарначо.



Матч начался с опасного момента у ворот "Барселоны". Бруну Фернандеш ворвался в штрафную по правому краю и пробил, однако голкипер гостей Марк-Андре Тер Штеген сыграл надежно.



Не сумев стать героем, на 15-й минуте Фернандеш превратился в антигероя, прихватив за руку Алехандро Бальде в своей штрафной. Исполнять назначенный пенальти взялся Роберт Левандовски, направление удара которого Давид Де Хеа угадал, переведя мяч в штангу, но предотвратить гол не смог — 0:1.



Теперь хозяевам требовалось забивать, однако в остатке первого тайма "Барселона" лучше контролировала мяч и в целом играла острее, нежели соперник.



"Юнайтед" совершал слишком много ошибок, прогибался под прессингом и до перерыва не имел реальных моментов, чтобы сравнять счет.



Зато второй тайм "дьяволы" начали с гола. Санчо забрал мяч на чужой половине поля и передал на Фернандеша, а тот нашел на границе штрафной Фреда. Бразилец первым касанием принял снаряд, а вторым поразил нижний угол ворот — 1:1.



Почти сразу же "Юнайтед" создал еще один момент, однако Андреас Кристенсен в подкате помешал Антони пробить или вывести партнера на пустые ворота.



"Дьяволы" воодушевились и, взвинтив темп, продолжили атаковать. Гостям пришлось несладко, но на 64-й минуте им удалось огрызнуться опаснейшим ударом головой Жюля Кунде — Де Хеа вытащил мяч из под перекладины.



И все-таки хозяева были лучше, на 73-й минуте поведя в счете. Удары Гарначо и Фреда были заблокированы, но затем мяч отскочил на правый край штрафной к Антони, откуда бразилец в касание пробил в дальний угол ворот — 2:1.



"Барселона" была вынуждена рисковать, но атаковала весьма бестолково и, скорее, могла пропустить еще, чем сравнять счет в концовке.



Отличный момент сделать счет 2:2 имел Левандовски, однако Варан остановил мяч на линии ворот, вдобавок уже был зафиксирован офсайд.



При яростной поддержке "Олд Траффорд" "Юнайтед" вдохновенно провел второй тайм, перевернув неудачно складывающуюся игру. "Дьяволы" остаются единственной в топ-5 европейских лиг командой, продолжающей борьбу за все четыре трофея.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания) — 2:1 (0:1) по сумме двух матчей — 4:3



Голы: Фред 47, Антони 73 — Левандовски 18 (пен).



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Ван-Биссака (Далот 67), Каземиро, Фред, Санчо (Гарначо 67), Фернандеш, Рэшфорд (Мактоминей 88), Вегхорст (Антони 45).



"Барселона": Тер Штеген, Араухо (Алонсо 82), Кристенсен, Кунде, Бальде, Де Йонг, Бускетс, Кесси, Роберто (Торрес 70), Левандовски, Рафинья (Фати 75).



Предупреждения: Фернандеш, Гарначо, Каземиро — Кесси, Левандовски, Бускетс.