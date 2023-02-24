Тирни помышляет об уходе из "Арсенала"

Левый защитник Киран Тирни задумывается об уходе из "Арсенала" грядущим летом.

В этом сезоне Тирни вчистую проигрывает конкуренцию прибывшему из "Манчестер Сити" Александру Зинченко, отметившись лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает The Sun, Киран все больше выглядит "изолированной фигурой" в раздевалке "канониров" и не готов мириться с ролью игрока запаса.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сочувствует Тирни, но напряженная ситуация в чемпионской гонке не позволяет ему выпускать Кирана на матчи Премьер-Лиги чаще.



Артета надеется дать шанс Тирни в Лиге Европы, но это кардинальным образом не изменит ситуацию 25-летнего игрока сборной Шотландии, за которым наблюдают несколько клубов Премьер-Лиги.



Претендентом номер один на Тирни грядущим летом обещает стать "Ньюкасл", который оброс финансовыми мускулами и для которого не станет проблемой выложить около 30 миллионов фунтов за Кирана.