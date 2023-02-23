Сака готов заключить новый контракт с "Арсеналом"

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака сказал своему клубу, что готов и хочет заключить новый контракт.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенала" добился значительного прогресса в переговорах с Сака за последние недели.

Букайо дал понять "Арсеналу", что отбросил сомнения и видит свое будущее на "Эмирейтс". Стороны уже согласовали основные положения новой сделки, и им остается обсудить лишь небольшие детали.

Ожидается, что зарплата Сака по новому контракту составит свыше 200,000 фунтов в неделю. В год Букайо будет получать минимум 10 млн. фунтов.

Отметим, что от действующего контракта 21-летнего англичанина, который забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в этом сезоне с учтом всех соревнованиях, остается один полный год.

Новый контракт отразит статус Сака как ключевого игрока команды Микеля Артеты, которая в этом сезоне сражается за титул Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, контракты, Сака

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 23:00

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  1. aliluya-nn 23.02.2023 23:29 # aliluya-nn
    Вот это очень хорошая новость ..походу Арсенал научился своих лидеров удерживать

    (ответить)

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