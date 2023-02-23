Сака готов заключить новый контракт с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Букайо Сака сказал своему клубу, что готов и хочет заключить новый контракт.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Арсенала" добился значительного прогресса в переговорах с Сака за последние недели.



Букайо дал понять "Арсеналу", что отбросил сомнения и видит свое будущее на "Эмирейтс". Стороны уже согласовали основные положения новой сделки, и им остается обсудить лишь небольшие детали.



Ожидается, что зарплата Сака по новому контракту составит свыше 200,000 фунтов в неделю. В год Букайо будет получать минимум 10 млн. фунтов.



Отметим, что от действующего контракта 21-летнего англичанина, который забил 10 голов и отдал восемь результативных передач в этом сезоне с учтом всех соревнованиях, остается один полный год.



Новый контракт отразит статус Сака как ключевого игрока команды Микеля Артеты, которая в этом сезоне сражается за титул Премьер-Лиги.