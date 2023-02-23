Беллингем открыт к переходу в "Ливерпуль" и без Лиги Чемпионов

Джуд Беллингем Последние результаты "Ливерпуля" и риск остаться без Лиги Чемпионов не означают, что "красные" лишились шансов заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.

После поражения "Ливерпуля" от "Реала" со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал мнение, что Беллингем больше не рассматривает вариант с мерсисайдским клубом.

Свою точку зрения Фердинанд объяснил тем, что "Ливерпуль" нуждается в перестройке, тогда как Беллингем, убежден Рио, предпочтет команду, готовую побеждать уже сейчас.

Однако The Athletic утверждает, что 19-летний игрок сборной Англии остается "огромным поклонником" Юргена Клоппа и "Ливерпуля".

Ожидается, что Беллингем выберет свой следующий клуб, исходя из долгосрочных перспектив, и один сезон без Лиги Чемпионов не видится проблемой для Джуда.

Правда, непопадание в Лигу Чемпионов может отрицательно сказаться на трансферном бюджете, доступном Клоппу грядущим летом. Контракт Беллингема не предусматривает отступных, поэтому "Боруссия" вправе устанавливать любую цену за Джуда.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 428



Поиск: