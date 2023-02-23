Беллингем открыт к переходу в "Ливерпуль" и без Лиги Чемпионов
Последние результаты "Ливерпуля" и риск остаться без Лиги Чемпионов не означают, что "красные" лишились шансов заполучить полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема.
После поражения "Ливерпуля" от "Реала" со счетом 2:5 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказал мнение, что Беллингем больше не рассматривает вариант с мерсисайдским клубом.
Свою точку зрения Фердинанд объяснил тем, что "Ливерпуль" нуждается в перестройке, тогда как Беллингем, убежден Рио, предпочтет команду, готовую побеждать уже сейчас.
Однако The Athletic утверждает, что 19-летний игрок сборной Англии остается "огромным поклонником" Юргена Клоппа и "Ливерпуля".
Ожидается, что Беллингем выберет свой следующий клуб, исходя из долгосрочных перспектив, и один сезон без Лиги Чемпионов не видится проблемой для Джуда.
Правда, непопадание в Лигу Чемпионов может отрицательно сказаться на трансферном бюджете, доступном Клоппу грядущим летом. Контракт Беллингема не предусматривает отступных, поэтому "Боруссия" вправе устанавливать любую цену за Джуда.
23.02.2023 22:00
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