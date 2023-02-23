Хаманн: "Ливерпуль" нуждается в трех-четырех полузащитниках"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Дитмар Хаманн считает, что "красным" нужно купить трех-четырех полузащитников грядущим летом.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп так затянул с обновлением центра поля, что в этом сезоне "красные" вынужден иметь дело с последствиями деградирующей полузащиты.



По мнению Хаманна, Клоппу будет недостаточно одного-двух новичков в эту зону, а в качестве идеального приобретения для "Ливерпуля" Дитманн рассматривает капитана "Вест Хэма" Деклана Райса.



"Посмотрите на их полузащиту и всех игроков, которыми они обладают на этой позиции. Кого бы вы хотели оставить на следующий сезон?"



"Я не уверен, что кто-нибудь захочет забрать тех, у кого есть контракт. Там есть Байчетич, который молод и выступает хорошо, и его, конечно, вы бы хотели сохранить".



"Харви Эллиотт, Кертис Джонс не прогрессируют. Фанатом Тиаго я никогда не был, и я не думаю, что "Ливерпуль" должен удерживать Тиаго".



"Фабиньо уже не тот. Милнер, будучи великолепным игроком, приближается к концу своей карьеры. Затем есть Кейта и Окслейд-Чемберлен, которые очень расстраивают с момента, как они пришли".



"Поэтому они нуждаются в трех-четырех полузащитниках, а это стоит кучу денег".



"Думаю, они нуждаются в опорном полузащитнике. Если ты собираешься купить опорника летом, то должен присмотреться к Деклану Райсу. Думаю, он тот игрок, который мог бы по-настоящему трансформировать команду".



"Тебе нужны игроки, которые делают других лучше, а дальше ты можешь к этому добавлять. Возможно, тебе удастся пригласить одного-двух атакующих полузащитников. Возможно, Эллиот и Джонс сделают следующий шаг, как сейчас Байчетич".



"Молодым игрокам сложно прогрессировать и развиваться, когда команда не функционирует. Ты не можешь ожидать, что они все возьмут на себя. А Карвалью мы совсем не видели, и я не знаю, в чем причина", — сообщил Мерфи talkSPORT.