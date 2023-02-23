Фердинанд призвал Поттера дать шанс Лукаку

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер "Челси" Грэм Поттер должен дать шанс нападающему Ромелу Лукаку в следующем сезоне.

Не поладив с Томасом Тухелем, предшественником Поттера, на этот сезон Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды.



Из-за проблем со здоровьем и физической формой этот сезон складывается очень тяжело для Лукаку, однако моментами Ромелу все равно удается демонстрировать свой высокий класс, как накануне вечером, когда он забил победный для "Интера" гол в матче Лиги Чемпионов против "Порту". По мнению Фердинанда, такой нападающий пригодился бы "Челси".



"Думаю, новый тренер должен дать ему шанс. В данный момент у них нет нападающего, которому можно доверять. Обамеянг даже не в заявке на Лигу Чемпионов".



"Этот парень... Он просто знает, как забивать голы. Мне кажется, он не в форме, у него слегка лишний вес, но нравится вам это или нет, он все равно забил два гола в в двух последних матчах", — сообщил Фердинанд BT Sport.



Сам Лукаку, чей вес достиг 103 кг, очень осторожно высказался насчет своих планов на будущее.



"Я ни с кем не разговаривал (из "Челси"). Я лишь сосредоточен на настоящем, я не хочу заглядывать в будущее прямо сейчас".



"В футболе имеет значение настоящее, это самое важное. Поэтому я просто хочу проявлять себя и быть готовым к следующему матчу", — сообщил Лукаку.