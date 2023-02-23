Бентанкур перенес операцию в Испании
Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенес операцию на крестообразных связках колена.
Напомним, Бентанкур надорвал крестообразные связки своего левого колена в проигранном "Тоттенхэмом" матче Премьер-Лиги против "Лестера" (4:1) ранее в феврале.
Спустя пару дней "шпоры" подтвердили характер травмы и сообщили, что 25-летний уругваец уже не сыграет в этом сезоне.
По информации Football.London, в минувший понедельник Бентанкур был прооперирован в Испании. Процедуру проводил один их ведущих европейских хирургов.
Операция прошла успешно, и теперь Родриго начинает процесс реабилитации, который займет от семи до девяти месяцев.
23.02.2023 19:00
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