Бентанкур перенес операцию в Испании

Полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенес операцию на крестообразных связках колена.

Напомним, Бентанкур надорвал крестообразные связки своего левого колена в проигранном "Тоттенхэмом" матче Премьер-Лиги против "Лестера" (4:1) ранее в феврале.



Спустя пару дней "шпоры" подтвердили характер травмы и сообщили, что 25-летний уругваец уже не сыграет в этом сезоне.



По информации Football.London, в минувший понедельник Бентанкур был прооперирован в Испании. Процедуру проводил один их ведущих европейских хирургов.



Операция прошла успешно, и теперь Родриго начинает процесс реабилитации, который займет от семи до девяти месяцев.