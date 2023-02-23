Жоржиньо сравнил Артету с Сарри

Полузащитник Жоржиньо признался, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета напоминает ему Маурицио Сарри, с которым ему довелось поработать в "Челси" и "Наполи".

Жоржиньо присоединился к "Арсеналу" только на исходе зимнего трансферного окна, перебравшись из "Челси" по сделке стоимостью 12 миллионов фунтов.



Жоржиньо чувствует, что в "Арсенале" встретил тренера, который очень ему подходит своей манерой работы. 31-летний итальянец уверен, что здесь он сможет развить свою игру.



"Он слегка напоминает мне Сарри. Я привык работать с тренером, который уделяет внимание деталям. Как мне кажется, разница между хорошей командой и командой-победителем как раз в деталях".



"Я уверен на 100 процентов, что он (Артета) очень ценит детали. Я здесь не так давно, но каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я вижу, что могу столь многому здесь научиться, и это вызывает восторг", — сообщил Жоржиньо beIN Sports.