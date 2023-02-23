Анри поведал, что отговаривал Лукаку от перехода в "Челси"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри признался, что отговаривал нападающего Ромелу Лукаку от перехода в "Челси".

Летом 2021 "Челси" потратил 97.5 млн. фунтов на приглашение Лукаку из "Интера", однако спустя год Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



Анри, знакомый с Лукаку по работе в качестве ассистента главного тренера сборной Бельгии, изначально понимал, что Ромелу не подходит для стиля экс-главного тренера "синих" Томаса Тухеля.



"У нас состоялся разговор, когда он переходил в "Челси". Я сказал ему, что ему будет сложно заиграть в "Челси". Именно так и оказалось".



"Почему? Из-за стиля, в котором нравится играть Тухелю. Ты прессингуешь и прессингуешь, ты 9-й номер, я 9-й номер, ты вингер, я вингер — вы меняетесь ролями".



"Рому нравится оставаться на своей позиции, чтобы партнеры снабжали его мячом, а он будет пытаться запугать защитников. Он остается в штрафной, ждет передач с флангов. Он 9-й номер другого типа, нежели хотел Тухель".



"Я не думаю, что он хочет вернуться. Думаю, он хочет остаться в "Интере". Думаю, насчет этого могут быть споры, но он хочет остаться там", — цитирует Анри Daily Mail.