Фердинанд уверен, что Беллингем больше не собирается в "Ливерпуль"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд уверен, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вычеркнул для себя вариант с переходом в "Ливерпуль".

Долгое время "Ливерпуль" считался главным претендентом на Беллингема, однако этот сезон складывается так неудачно для "красных", что Беллингем, как ожидает Фердинанд, выберет для себя клуб, готовый сразу сражаться за трофеи, а не тот, который нуждается в перестройке.



"Думаю, год назад, полгода назад у Джуда Беллингема даже не возникло бы вопросов насчет траектории "Ливерпуля", потому что они были в другом состоянии, а сейчас они являются жалким подобием того, куда он собирался".



"Думаю, в данный момент они даже не будут у него на радаре, и фанатам "Ливерпуля" будет очень грустно это услышать".



"Думаю, в данный момент их клуб в переходом периоде. Их клуб выставлен на продажу, как бы это ни изображали. А еще важнее, что команда не показывает хорошей игры и нуждается в смене поколений. Там есть возрастные игроки, которых нужно заменить, а также делающие первые шаги молодые игроки".



"Думаю, он посмотрит на "Ливерпуль" и скажет: "Я хочу сражаться за трофеи уже сейчас". Не думаю, что они смогут ему это гарантировать".



"Разве они похожи на команду, которая будет побеждать прямо сейчас или в обозримом будущем? "Реал" должен быть во главе его списка", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.