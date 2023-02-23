Тренер "РБ Лейпциг" исключает продажу Гвардиола летом
Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе исключил переезд защитника Йошко Гвардиола в "Манчестер Сити" грядущим летом.
Достоверно известно, что "Челси" пытался приобрести Гвардиола еще прошлым летом. Если верить слухам, Йошко остается на радаре у "синих", которые после окончания этого сезона предпримут новую попытку.
Также Гвардиола сватают в "Ливерпуль", который он сам называл клубом своей мечты. Однако после гола Йошко против "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов накануне (1:1) Розе дал понять, что 21-летний хорват никуда не уйдет.
"Йошко Гвардиол будет игроком "РБ Лейпциг" и в следующем сезоне. Я являюсь здесь тренером, и это то, о чем я прошу".
"Он счастлив здесь. Он сказал, что хочет играть в Премьер-Лиге, но он не уточнил, когда!" — цитирует Розе Liverpool Echo.
23.02.2023 15:00
Просмотров: 348
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Уже надоело покупать раскрученные имена! Надо брать перспективных и малоизвестных, чтобы они приходили в Челси и были рады что пришли в этот клуб и сражались за него! Таких сейчас в челси мало, очень мало! ВОт к примеру Энцо Фернадес, кто он? да никто! где он играл и сколько стоил? прошел ЧМ.... всеее, он нам нужен за бешаные и неоправданные деньги! А сколько он стоил 2 года назад?... почему не купили, почесу не искали похожих, где скауты Челси? а сейчас как кажется этого Боули тупо на слабо берут, кому не лень, мол не вывезешь этого игрока, и того несет хоть камаз золота отдать, но доказать что он может! была бы моя воля пол состава продал бы за их бесхребетность и безразличие к клубу!
Ковачич, Хаверц, Тиаго Сильва, Менди, Чилвелл, Канте, но он уже отыграл свое за челси - это лучше приобретения челси за лет 7 точно! Я думаю Мудрик тоже хороший трансфер, просто им надо пользоваться умело. Для начала диагонали, чтобы он убегал! Да даже это одно уже гарантированно может его сделать забивным вингером! Вот и нужно из тех людей, которых я перечислил делать, костяк! Я не говорю про воспитанников Лофтус Чика, Маунта, Джеймса, Галахера!
А про тренера: я всегда был против быстрых уволнений. Особенно жалко когда уходил Карло Анчелоти, я представляю какой футбол бы он сделал, если бы еще сезона 2-3! В прошлом сезон забуксовал Тухель, но было видно, как он попытался сделать по новому, это прям было видно во втором тайме ЛЧ против реале в первом матче, когда он пылатся играть через Лофтус Чика и это работало, как и во втором тайме, но... карта не легла. И наконец парню купили игроков, потому что брал лигу ЧМ без своих трансферов и Лукаку я думаю не он хотел, а грановская, а тут взяли игроков и не прошло пару матчей его слили... кааак? а тут хмырь бородатый в лигу 1 челси ведет и хлопает в ладоши! прям крик души)) сейчас я чувствую себя хуже, чем при перестройке 2014-2018 годов, когад и началась эта череда бесперывных нелепых трансферов! Гнать надо это бородатое недразумение короче!
(ответить)
)))))))))))))))))))))))))))
(ответить)
Жаль что Челсюки не смогли таки купить его летом.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий