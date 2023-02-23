Тренер "РБ Лейпциг" исключает продажу Гвардиола летом

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе исключил переезд защитника Йошко Гвардиола в "Манчестер Сити" грядущим летом.

Достоверно известно, что "Челси" пытался приобрести Гвардиола еще прошлым летом. Если верить слухам, Йошко остается на радаре у "синих", которые после окончания этого сезона предпримут новую попытку.



Также Гвардиола сватают в "Ливерпуль", который он сам называл клубом своей мечты. Однако после гола Йошко против "Манчестер Сити" в матче Лиги Чемпионов накануне (1:1) Розе дал понять, что 21-летний хорват никуда не уйдет.



"Йошко Гвардиол будет игроком "РБ Лейпциг" и в следующем сезоне. Я являюсь здесь тренером, и это то, о чем я прошу".



"Он счастлив здесь. Он сказал, что хочет играть в Премьер-Лиге, но он не уточнил, когда!" — цитирует Розе Liverpool Echo.