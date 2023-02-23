Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Барселона"

Маркус Рэшфорд В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" решат судьбу путевки в 1/8 финала Лиги Европы.

Неделю назад "Юнайтед" сыграл яркий матч в гостях у "Барселоны". "Красные дьяволы" и уступали в счете, и вели, но в итоге была зафиксирована ничья 2:2.

В преддверии ответной встречи главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал от своей команды сыграть лучший матч в сезоне, чем продемонстрировал свое желание продолжить борьбу на всех четырех фронтах.

- "Юнайтед" выиграл только один из 11 последних матчей против "Барселоны" в еврокубках (5 ничьих, 5 поражений), эту победу одержав в апреле 2008, когда Пол Скоулз забил единственный гол в ответной полуфинальной встрече Лиги Чемпионов.

- "Барселона" пять раз приезжала к "Юнайтед" в еврокубках, оформив победу только с пятого раз (2 ничьи, 2 поражения) — 0:1 в апреле 2019.

- "Юнайтед" проиграл лишь два из 11 последних матчей в еврокубках на "Олд Траффорд (6 побед, 3 ничьи), причем оба этих поражения случились против испанских команд: 0:1 от "Атлетико" в марте 2022 и 0:1 против "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.

- В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд в среднем забивает каждые 76 минут, и это лучший показатель среди всех игроков, которые провели на поле минимум 300 минут.

- Со старта сезона 2019/20 нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил 38 голов в 32 матчах еврокубков — больше всех за этот период.

"Юнайтед" приветствует покинувших лазарет Харри Магуайра с Антони и отбывших дисквалификацию Лисандро Мартинеса с Марселем Забитцером. Антони Мартиаль продолжает лечиться.

Лига Европы. Стыковой раунд плей-офф. Ответный матч
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания). Первый матч — 2:2
Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Прогноз


Метки анонс матча, Барселона, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 394

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  1. wengerrrro 23.02.2023 14:35 # wengerrrro
    удачи манкам, надеюсь возьмут свое

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  2. quavo 23.02.2023 14:32 # quavo
    матч огненный должен быть! разьеб каталонских проституток

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  3. superglor 23.02.2023 14:31 # superglor
    Городской совет города Манчестер разрешает пригородному клубишке выиграть этот матч во имя общей борьбы против судейских проектов. После чего в 1/8 вылететь и не позорить славное имя города Манчестера.

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  4. bembo 23.02.2023 14:17 # bembo
    Поттерпим, сезон поттерян

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  5. ian 23.02.2023 14:10 # ian
    Настоящий Манчестер играет

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  6. pogrebderevo 23.02.2023 14:01 # pogrebderevo
    Ждём только победу Манчестер Юнайтед. Glory Glory Man United!

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