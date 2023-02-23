Анонс матча "Манчестер Юнайтед" — "Барселона"

В четверг вечером "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" решат судьбу путевки в 1/8 финала Лиги Европы.

Неделю назад "Юнайтед" сыграл яркий матч в гостях у "Барселоны". "Красные дьяволы" и уступали в счете, и вели, но в итоге была зафиксирована ничья 2:2.



В преддверии ответной встречи главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал от своей команды сыграть лучший матч в сезоне, чем продемонстрировал свое желание продолжить борьбу на всех четырех фронтах.



- "Юнайтед" выиграл только один из 11 последних матчей против "Барселоны" в еврокубках (5 ничьих, 5 поражений), эту победу одержав в апреле 2008, когда Пол Скоулз забил единственный гол в ответной полуфинальной встрече Лиги Чемпионов.



- "Барселона" пять раз приезжала к "Юнайтед" в еврокубках, оформив победу только с пятого раз (2 ничьи, 2 поражения) — 0:1 в апреле 2019.



- "Юнайтед" проиграл лишь два из 11 последних матчей в еврокубках на "Олд Траффорд (6 побед, 3 ничьи), причем оба этих поражения случились против испанских команд: 0:1 от "Атлетико" в марте 2022 и 0:1 против "Реал Сосьедад" в сентябре 2022.



- В этом розыгрыше Лиги Европы нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд в среднем забивает каждые 76 минут, и это лучший показатель среди всех игроков, которые провели на поле минимум 300 минут.



- Со старта сезона 2019/20 нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски забил 38 голов в 32 матчах еврокубков — больше всех за этот период.



"Юнайтед" приветствует покинувших лазарет Харри Магуайра с Антони и отбывших дисквалификацию Лисандро Мартинеса с Марселем Забитцером. Антони Мартиаль продолжает лечиться.



Лига Европы. Стыковой раунд плей-офф. Ответный матч

"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Барселона" (Испания). Первый матч — 2:2

Манчестер. Стадион "Олд Траффорд". 23:00 Прогноз