Гвардиола: "Выиграть Лигу Чемпионов было довольно легко. Уже нет"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Лига Чемпионов перестала быть легким соревнованием.
Накануне "Сити" сыграл только вничью с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Счет 1:1 расстроил некоторых фанатов, однако Гвардиола указывает на возросшую сложность соревнования и соперников в нем.
"Это Лига Чемпионов. Сейчас большие клубы есть и в Лиге Европы. Сейчас это такое требовательное соревнование. Прежде это было довольно легко, но сегодня все команды по-настоящему сильны, хорошо подготовлены и обладают хорошими тренерами".
"У меня не было завышенных ожиданий насчет этого матча. У меня не было мыслей, что мы победим здесь 0:4, я ни секунды не думал об этом. Нам нужно было контролировать игру. Это два матча общей продолжительностью в 180 минут, и я не хотел проиграть здесь 4:3. Поэтому все решится в Манчестере. Вот так", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
23.02.2023 13:00
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Это сродни каминг-ауту.
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Сосать у Евребе было легко, сечас трудно
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КОРОЛЬ!!! Какой же мудрый КОРОЛЬ!!!
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