Гвардиола: "Выиграть Лигу Чемпионов было довольно легко. Уже нет"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Лига Чемпионов перестала быть легким соревнованием.

Накануне "Сити" сыграл только вничью с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Счет 1:1 расстроил некоторых фанатов, однако Гвардиола указывает на возросшую сложность соревнования и соперников в нем.

"Это Лига Чемпионов. Сейчас большие клубы есть и в Лиге Европы. Сейчас это такое требовательное соревнование. Прежде это было довольно легко, но сегодня все команды по-настоящему сильны, хорошо подготовлены и обладают хорошими тренерами".

"У меня не было завышенных ожиданий насчет этого матча. У меня не было мыслей, что мы победим здесь 0:4, я ни секунды не думал об этом. Нам нужно было контролировать игру. Это два матча общей продолжительностью в 180 минут, и я не хотел проиграть здесь 4:3. Поэтому все решится в Манчестере. Вот так", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 13:00

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  1. apl-nash 23.02.2023 14:01 # apl-nash
    Это сродни каминг-ауту.

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  2. asnural 23.02.2023 13:25 # asnural
    Сосать у Евребе было легко, сечас трудно

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  3. slash-lfc 23.02.2023 13:18 # slash-lfc
    КОРОЛЬ!!! Какой же мудрый КОРОЛЬ!!!

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