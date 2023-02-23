Гвардиола: "Выиграть Лигу Чемпионов было довольно легко. Уже нет"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Лига Чемпионов перестала быть легким соревнованием.

Накануне "Сити" сыграл только вничью с "РБ Лейпциг" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Счет 1:1 расстроил некоторых фанатов, однако Гвардиола указывает на возросшую сложность соревнования и соперников в нем.



"Это Лига Чемпионов. Сейчас большие клубы есть и в Лиге Европы. Сейчас это такое требовательное соревнование. Прежде это было довольно легко, но сегодня все команды по-настоящему сильны, хорошо подготовлены и обладают хорошими тренерами".



"У меня не было завышенных ожиданий насчет этого матча. У меня не было мыслей, что мы победим здесь 0:4, я ни секунды не думал об этом. Нам нужно было контролировать игру. Это два матча общей продолжительностью в 180 минут, и я не хотел проиграть здесь 4:3. Поэтому все решится в Манчестере. Вот так", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.