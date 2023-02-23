О'Хара призвал "Челси" уволить Поттера, "пока не стало слишком поздно"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара призвал "Челси" немедленно уволить своего главного тренера Грэма Поттера.

Этот сезон рискует обернуться для "Челси" большим провалом. "Синие" уже вылетели из обоих внутренних кубковых соревнований, проиграли первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге занимают только 10-е место.



По мнению О'Хары, "Челси" пора признать, что ставка на Поттера, приглашенного из "Брайтона" в сентябре, не сработала, иначе может быть слишком поздно.



"Раз результаты не меняются, я бы избавился от него сейчас, пока не стало слишком поздно. Нужно признать, что это назначение не сработало.



"Ты видишь, как КПР увольняет тренеров, "Саутгемптон" увольняет тренеров. Почему "Челси" не может уволить тренера?"



"Только потому, что это Грэм Поттер, и им пришлось его выкупать? Вы обязаны его уволить — если это не сработало, избавьтесь от него. Это Премьер-Лига, и он найдет другую работу, потому что он тренер топ-уровня. Но здесь у него не сложилось, возьмите кого-нибудь другого".



"Возьмите Почеттино или верните Тухеля", — сообщил О'Хара talkSPORT.