Варан объяснил, что изменил Тен Хаг в МЮ

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объяснил, как изменилась его команда при Эрике Тен Хаге.

В данный момент подопечные Тен Хага продолжают борьбу на всех четырех фронтах и в четверг вечером сыграют с "Барселоной" в плей-офф Лиги Европы.



Варан отмечает, что "Юнайтед" значительно прибавил в плане тактики, также игроки команды по-настоящему поверили в себя.



"Главные изменения? Думаю, во-первых, это уверенность в себе, а во-вторых, это дисциплина".



"Думаю, в плане тактики мы точно следуем правилам. Мы точно знаем, как хотим играть и контролировать игру".



"Думаю, наши игроки обладают большим мастерством, но набравшись опыта и победного духа, мы значительно прибавили. Думаю, в этом разница между этим сезоном и предыдущим".



"Думаю, мы значительно выросли за последние месяцы. Думаю, мы играем увереннее, и завтра будет наэлектризованная атмосфера, поэтому нам придется контролировать свои эмоции, сохранять спокойствие и верить".



"Мы значительно прибавили как команда, и следующий шаг для нас — побеждать команды вроде "Барселоны". Это огромный вызов для нас и огромная возможность".



"Думаю, у нас хорошая команда, и мы готовы к этому вызову", — цитирует Варана talkSPORT.