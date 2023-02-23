Мерсон предсказывает увольнение Поттера в случае поражения от "Тоттенхэма"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что поражение от "Тоттенхэма" может обречь главного тренера "Челси" Грэма Поттера на увольнение.

В ближайшее воскресенье "Челси" совершит выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в рамках Премьер-Лиги, и Мерсон чувствует, что фанаты "синих" не простят Поттеру поражение в дерби, хотя лично Пол дал бы Грэму больше времени.



"Люди думают, что Поттер не является правильным человеком для этой работы, но я думаю, это именно так".



"Я бы дал ему время. Я не ожидаю, что их игра слишком быстро улучшится. Я смотрю на игроков и не чувствую этого. В воскресенье будет важнейший матч сезона для "Челси" — это "Тоттенхэм".



"Если он проиграет этот матч, я не уверен, что у него будет обратный путь, потому что настроение фанатов станет баллистическим. Но этот матч может все изменить — если "Челси" победит "Тоттенхэм", он также может стать героем", — сообщил Мерсон Sky Sports.