Мерсон предсказывает увольнение Поттера в случае поражения от "Тоттенхэма"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что поражение от "Тоттенхэма" может обречь главного тренера "Челси" Грэма Поттера на увольнение.
В ближайшее воскресенье "Челси" совершит выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в рамках Премьер-Лиги, и Мерсон чувствует, что фанаты "синих" не простят Поттеру поражение в дерби, хотя лично Пол дал бы Грэму больше времени.
"Люди думают, что Поттер не является правильным человеком для этой работы, но я думаю, это именно так".
"Я бы дал ему время. Я не ожидаю, что их игра слишком быстро улучшится. Я смотрю на игроков и не чувствую этого. В воскресенье будет важнейший матч сезона для "Челси" — это "Тоттенхэм".
"Если он проиграет этот матч, я не уверен, что у него будет обратный путь, потому что настроение фанатов станет баллистическим. Но этот матч может все изменить — если "Челси" победит "Тоттенхэм", он также может стать героем", — сообщил Мерсон Sky Sports.
23.02.2023 10:00
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