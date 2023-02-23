Хави: "Шейх Джассим — очень хороший вариант для МЮ"

Главный тренер "Барселоны" Хави уверен, что катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани стал бы хорошим владельцем для "Манчестер Юнайтед".

В прошлую пятницу шейх Джассим, который возглавляет один из крупнейших банков своей страны Qatar Islamic Bank и является старшим братом эмира Катара, объявил, что сделал предложение о покупке "Юнайтед".



До своего возвращения в "Барселону" Хави несколько лет играл и тренировал в Катаре, где ему довелось познакомиться с шейхом Джассимом, и в преддверии матча Лиги Европы на "Олд Траффорд" испанский специалист дал характеристику потенциальному покупателю "Юнайтед".



"У меня хорошие отношения с шейхом, и он серьезный, ответственный человек, и я думаю, он стал бы хорошим владельцем".



"Я так хорошо его знаю. Думаю, он очень хороший человек, ответственный и серьезный".



"Думаю, это был бы очень хороший вариант для "Юнайтед", — цитирует Хави Evening Standard.