Хави: "Шейх Джассим — очень хороший вариант для МЮ"
Главный тренер "Барселоны" Хави уверен, что катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани стал бы хорошим владельцем для "Манчестер Юнайтед".
В прошлую пятницу шейх Джассим, который возглавляет один из крупнейших банков своей страны Qatar Islamic Bank и является старшим братом эмира Катара, объявил, что сделал предложение о покупке "Юнайтед".
До своего возвращения в "Барселону" Хави несколько лет играл и тренировал в Катаре, где ему довелось познакомиться с шейхом Джассимом, и в преддверии матча Лиги Европы на "Олд Траффорд" испанский специалист дал характеристику потенциальному покупателю "Юнайтед".
"У меня хорошие отношения с шейхом, и он серьезный, ответственный человек, и я думаю, он стал бы хорошим владельцем".
"Я так хорошо его знаю. Думаю, он очень хороший человек, ответственный и серьезный".
"Думаю, это был бы очень хороший вариант для "Юнайтед", — цитирует Хави Evening Standard.
23.02.2023 09:00
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