Хави: "Шейх Джассим — очень хороший вариант для МЮ"

Шейх Джассим Главный тренер "Барселоны" Хави уверен, что катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани стал бы хорошим владельцем для "Манчестер Юнайтед".

В прошлую пятницу шейх Джассим, который возглавляет один из крупнейших банков своей страны Qatar Islamic Bank и является старшим братом эмира Катара, объявил, что сделал предложение о покупке "Юнайтед".

До своего возвращения в "Барселону" Хави несколько лет играл и тренировал в Катаре, где ему довелось познакомиться с шейхом Джассимом, и в преддверии матча Лиги Европы на "Олд Траффорд" испанский специалист дал характеристику потенциальному покупателю "Юнайтед".

"У меня хорошие отношения с шейхом, и он серьезный, ответственный человек, и я думаю, он стал бы хорошим владельцем".

"Я так хорошо его знаю. Думаю, он очень хороший человек, ответственный и серьезный".

"Думаю, это был бы очень хороший вариант для "Юнайтед", — цитирует Хави Evening Standard.


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Хави, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 09:00

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  1. largo-winch 23.02.2023 09:37 # largo-winch
    Из красных дьяволов в белых ангелов.

    Дауд Де Хея
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  2. otrar-2030 23.02.2023 09:25 # otrar-2030
    Амин, футболки будут продаваться еще лучше после того как шейхи изменят эмблему клуба, весь мусульманский мир скупит новую партию, ИншАллах

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