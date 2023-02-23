Пикфорд близок к новому контракту с "Эвертоном"

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд определился со своим будущим и теперь собирается заключить новый контракт с мерсисайдским клубом.

"Эвертон" ведет переговоры с Пикфордом о продлении сотрудничества уже несколько месяцев. Изначально ожидалось, что Джордан заключит новую сделку после возвращения с Чемпионата Мира в Катаре, но этого не произошло.



Появились опасения, что Пикфорд помышляет об уходе из "Эвертона", контракт с которым у него истекает летом 2024. Пресса принялась сватать Джордана в "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".



Однако Liverpool Echo стало известно, что сейчас 28-летний англичанин продемонстрировал готовность продлить свое пребывание на "Гудисон Парк".



В данный момент Пикфорд и "Эвертон" обсуждают заключительные детали нового контракта, подписание которого выглядит все вероятнее.