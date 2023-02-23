Британское правительство создает независимый футбольный регулятор

Британское правительство подтвердило свои планы по созданию независимого футбольного регулятора. Это будет одно из самых радикальных изменений в истории игры.

До сих пор английский футбол, включая Премьер-Лигу, был саморегулируемым, однако цепочка событий последнего времени заставила правительство задуматься о создании контролирующего органа.



К этим событиям можно отнести скандальный проект Европейской Суперлиги, вынужденную продажу "Челси" Романом Абрамовичем и высокий интерес иностранных инвесторов — иногда с сомнительной репутацией — к английским клубам.



Еще в прошлом году по инициативе фанатов британское правительство провело исследование, и по его итогам было решено учредить регулятор, который возьмет на себя бремя защиты культурного наследия английского футбола.



Этот регулятор не позволит английским клубам вступать в новые закрытые соревнования вроде Суперлиги, которые могут навредить внутреннему чемпионату.



Также регулятор будет контролировать финансовое здоровье клубов, тщательнее проверять потенциальных покупателей клубов, наделять фанатов властью блокировать инициативы владельцев по смене названия, эмблемы или цветов клуба.



Наконец, регулятор будет отвечать за распределение денег, поступающих низшим дивизионам от Премьер-Лиги, сообщает BBC.



Более подробно правительство раскроет свои планы насчет регулятора перед Палатой общин в четверг.