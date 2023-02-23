Гвардиола доволен ничьей в Лейпциге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен игрой своей команды против "РБ Лейпциг".

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Сити" завершил ничейным результатом, позволив "РБ Лейпциг" перехватить инициативу во втором тайме и забить ответный гол (1:1).



Гвардиола чувствует, что у людей были завышенные ожидания насчет этого матча, однако Гвардиола всегда понимал, что "горожанам" придется непросто.



"Я доволен матчем в целом, не только первым таймом. А чего вы ожидали? Что мы сыграем товарищеский матч здесь? Как много матчей "РБ Лейпциг" вы видели? Люди ожидали, что мы приедем сюда и победим 0:5?"



"Это не соответствует реальности. Это сложное соревнование, и многие большие команды не смогли преодолеть групповую стадию. Мы знали это. Это был наш четвертый матч за 10 дней, и все четыре были выездными. Мы являемся хорошей командой и делаем много, много хороших вещей, но если люди ожидали, что мы победим 0:4, то мне жаль, мы не можем".



"После матча игроки были расстроены. Я сказал: "Почему вы расстроены? Взбодритесь". Мы сыграли очень хороший матч. Если люди так не думают, то все равно. Они сыграли так, как и должны были. Возможно, они могли чуть больше играть на Эрлинга (Холанда), но это придет, потому что там были ситуации, когда ты терял мяч, и соперник убегал в прорыв. Тебе нужен контроль", — сообщил Гвардиола BT Sport.