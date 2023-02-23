Гвардиол оставил Гвардиолу без победы в Лейпциге

Гол Йошко Гвардиола оставил "Манчестер Сити" без победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" — 1:1.

В стартовом составе "горожан" произошло три изменения по сравнению с 1:1 против "Ноттингем Форест". Вместо Эмерика Лапорта, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена появились Натан Аке, Мануэль Аканджи и Рияд Махрез.



"РБ Лейпциг" почти без сопротивления отдал мяч "Сити" и принялся ждать возможностей убежать в контратаку, которых все не было.



"Горожане" принялись плести свои кружева, прощупывая слабые места соперника и пристреливаясь, и на 27-й минуте открыли счет. Джек Грилиш совершил перехват на чужой половине поля и сделал передачу по центру в штрафную, а Илкай Гюндоган хитро пропустил мяч дальше, после чего Махрез пробил в касание — 0:1.



На 30-й минуте гости едва не забили второй гол. Махрез скинул мяч головой вдоль ворот после подачи углового, но Эрлинг Холанд не смог толком замкнуть передачу партнера на дальней штанге.



У хозяев совершенно не ладилась игра впереди, и крученый удар Тимо Вернера прямо в Эдерсона уже в добавленное время стал их единственным моментом в первом тайме. "Сити" же имел еще несколько возможностей до перерыва, но мяч упорно не шел в створ.



После перерыва команды словно поменялись ролями. "РБ Лейпциг" перехватил инициативу и принялся оказывать давление. Атаки "горожан" куда-то пропали — лишь Холанд отметился неточным ударом.



А на 70-й минуте хозяева сравняли счет. Йошко Гвардиол выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Марселем Хальстенбергом углового — 1:1.



После пропущенного гола "Сити" взбодрился, но лишь восстановил контроль над мячом и реальных моментов вырвать победу в остатке матча не создал. "РБ Лейпциг" заявку на выигрыш тоже сделать не решился.



"Сити" уверенно провел первый тайм, но после перерыва упустил контроль над игрой и был справедливо за это наказан. В середине марта команды встретятся на "Этихад" и определят судьбу путевки в четвертьфинал.



"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:1)



Голы: Гвардиол 70 — Махрез 27.



"РБ Лейпциг": Бласвих, Клостерманн (Хенрихс 45), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум 89), Лаймер, Шлагер (Айдара 82), Собослаи, Форсберг (Нкунку 66), Вернер, Андре Силва (Поульсен 82).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Махрез, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.



Предупреждение: Хенрихс.