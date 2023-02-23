Гвардиол оставил Гвардиолу без победы в Лейпциге

Йошко Гвардиол Гол Йошко Гвардиола оставил "Манчестер Сити" без победы в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" — 1:1.

В стартовом составе "горожан" произошло три изменения по сравнению с 1:1 против "Ноттингем Форест". Вместо Эмерика Лапорта, Кевина Де Брюйне и Фила Фодена появились Натан Аке, Мануэль Аканджи и Рияд Махрез.

"РБ Лейпциг" почти без сопротивления отдал мяч "Сити" и принялся ждать возможностей убежать в контратаку, которых все не было.

"Горожане" принялись плести свои кружева, прощупывая слабые места соперника и пристреливаясь, и на 27-й минуте открыли счет. Джек Грилиш совершил перехват на чужой половине поля и сделал передачу по центру в штрафную, а Илкай Гюндоган хитро пропустил мяч дальше, после чего Махрез пробил в касание — 0:1.

На 30-й минуте гости едва не забили второй гол. Махрез скинул мяч головой вдоль ворот после подачи углового, но Эрлинг Холанд не смог толком замкнуть передачу партнера на дальней штанге.

У хозяев совершенно не ладилась игра впереди, и крученый удар Тимо Вернера прямо в Эдерсона уже в добавленное время стал их единственным моментом в первом тайме. "Сити" же имел еще несколько возможностей до перерыва, но мяч упорно не шел в створ.

После перерыва команды словно поменялись ролями. "РБ Лейпциг" перехватил инициативу и принялся оказывать давление. Атаки "горожан" куда-то пропали — лишь Холанд отметился неточным ударом.

А на 70-й минуте хозяева сравняли счет. Йошко Гвардиол выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Марселем Хальстенбергом углового — 1:1.

После пропущенного гола "Сити" взбодрился, но лишь восстановил контроль над мячом и реальных моментов вырвать победу в остатке матча не создал. "РБ Лейпциг" заявку на выигрыш тоже сделать не решился.

"Сити" уверенно провел первый тайм, но после перерыва упустил контроль над игрой и был справедливо за это наказан. В середине марта команды встретятся на "Этихад" и определят судьбу путевки в четвертьфинал.

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:1 (0:1)

Голы: Гвардиол 70 — Махрез 27.

"РБ Лейпциг": Бласвих, Клостерманн (Хенрихс 45), Орбан, Гвардиол, Хальстенберг (Раум 89), Лаймер, Шлагер (Айдара 82), Собослаи, Форсберг (Нкунку 66), Вернер, Андре Силва (Поульсен 82).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Диаш, Аке, Родри, Гюндоган, Махрез, Бернарду Силва, Грилиш, Холанд.

Предупреждение: Хенрихс.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 23.02.2023 00:55

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  1. gameboy 23.02.2023 01:12 # gameboy
    Ебучий случай
    Хуесосы на полторашках

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  2. liverpo0ol 23.02.2023 01:08 # liverpo0ol
    Какой счет? 0сися выиграла?

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  3. thegodfather 23.02.2023 01:06 # thegodfather
    22.02.2023 15:30 # удалить
    thegodfather

    немцы не проиграют, имхо

    Источник: http://fapl.ru/posts/98755/?c=1#c7736046

    не благодарите.
    на этихаде будет рубка, не отдаст эта команда путевку в 1/4 без боя.


    а сити можно поздравить, единственные из англов кто в штаны себе не сернул) они только пукнули)

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  4. van-dijk 23.02.2023 01:06 # van-dijk
    0
    0ЛЧ0
    0

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  5. pogrebderevo 23.02.2023 01:04 # pogrebderevo
    Во втором тайме Лейпциг переиграл, перебегал Сити. Холанд начинает хандрить. Собослаи, Орбан, Гвардиол, Нкунку топы.

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  6. thegodfather 23.02.2023 01:04 # thegodfather
    Холланд это пестец юзлес

    Матч хороший по итогу получился, первый тайм правда говно. Но 2 тайм выравнял, немцы пободаются еще, непростая команда

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  7. brown-ale 23.02.2023 01:02 # brown-ale
    Пеп затеял какую-то клоунаду... Упорно ставит Холанда в состав и ваще забыл о заменах. Почему бы не наигрывать Альвареса, который ЧМ едва выиграл? На худой конец играй без напов, раньше же неплохо получалось.

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  8. ataman 23.02.2023 00:57 # ataman
    Лукакыч отбил свою аренду. Осталось теперь продать его

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