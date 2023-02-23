"Ливерпуль" и "Эвертон" оштрафованы за стычку своих игроков
"Ливерпуль" и "Эвертон" были наказаны денежными штрафами после стычки своих игроков в мерсисайдском дерби 13 февраля.
Напомним, в начале прошлой неделе "Ливерпуль" отпраздновал домашнюю победу 2:0 над своими соседями, а на 86-й минуте этого матча Премьер-Лиги случилась массовая стычка, в которой поучаствовали даже запасные игроки.
Тот конфликт начался с разногласий защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона и голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда, которые получили от рефери Саймона Хупера по желтой карточке.
Спустя несколько дней в адрес обоих клубов были выдвинуты обвинения насчет потери контроля над своими игроками. И "красные", и "ириски" признали свою неправоту перед FA.
В результате "Ливерпуль" был оштрафован независимой комиссией Ассоциации на 25,000 фунтов, а "Эвертон" — на 40,000 фунтов.
Более строгое наказание для "Эвертона" объясняется тем, что это уже вторая подобная провинность "ирисок" в этом сезоне — после матча против "Кристал Пэлас".
23.02.2023 00:05
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