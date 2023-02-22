Поттер провел кризисную встречу со своим штабом

Тренерский штаб "Челси" во главе с Грэмом Поттером провел кризисную встречу на базе в Кобхэме во вторник, чтобы попытаться спасти этот сезон.

Данное собрание было созвано после того, что владельцы "Челси" выразили свою полную поддержку Поттеру и призвали всех в клубе сплотиться после неудачных последних недель.



Источник Evening Standard называет это собрание "стратегической встречей". Поттер и его помощники заперлись в помещении с устроили мозговой штурм, чтобы проанализировать и найти решения имеющимся проблемам.



"Челси" выиграл только два из 14 последних матчей и сейчас занимает 10-е место в Премьер-Лиге, а также потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии" (1:0). Игроки команды Поттера имеют явные проблемы с уверенностью и моралью.



Поттер, который в прошлом месяце также проводил встречу с лидерами своей команды, надеется, что совместно выработанные решения помогут "Челси" улучшить свои результаты и игру.