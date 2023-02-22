Грасия пока не может проводить тренировки в "Лидсе"

Хави Грасия пока не может приступить к исполнению обязанностей главного тренера "Лидса" из-за бюрократических проблем.

Во вторник "Лидс" объявил о подписании "гибкого" контракта с Грасией, который известен в Англии по своей работе с "Уотфордом".



Однако Грасия пока не имеет права проводить тренировки на базе "белых", и связано это с тем, что 52-летнему испанцу нужна рабочая виза.



Как сообщает Daily Mail, Грасия не смог автоматически получить разрешение на работу в Англии в соответствии с правилами, введенными после Brexit в январе 2021.



Клуб с "Элланд Роуд" надеется, что FA все же выдаст необходимое разрешение Грасии до важнейшего матча против "Саутгемптона" в Премьер-Лиге в ближайший понедельник.