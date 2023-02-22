Тен Хаг требует от МЮ сыграть лучший матч в сезоне против "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг потребовал от своей команды сыграть лучший матч в сезоне, чтобы пройти "Барселону" в Лиге Европы.

Не выявив победителя в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы (2:2), в четверг вечером "Юнайтед" постарается превзойти "Барселону" на "Олд Траффорд".



Тен Хаг рассматривает этот матч как шаг к первому для "Юнайтед" трофею с 2017 года, и Эрик хочет, чтобы его подопечные предстали "лучшей версией себя".



"Суть не в том, чтобы получать похвалу, а в том, чтобы выигрывать трофеи. Каждый день мы хотим быть лучшей версией себя".



"Когда ты противостоишь большим командам вроде "Барселоны", ты должен играть в свою лучшую игру, иначе у тебя не будет шансов. Завтра нам нужно сыграть свой лучший матч в сезоне. Мы верим в это, и мы предвкушаем это".



"Все мы хотим играть большие матчи. Мы мечтали об этом, когда мы были молоды, и теперь у нас есть эта возможность".



"Мы по-настоящему взволнованы и наслаждаемся этим. Мы должны сыграть в свою лучшую игру, если хотим сравниться с лучшими", — цитирует Тен Хага Sky Sports.