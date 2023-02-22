Гвардиола не считает, что Холанд делает "Сити" слишком предсказуемым

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг предположение о том, что нападающий Эрлинг Холанд делает игру его команды слишком предсказуемой.

Несмотря на впечатляющую результативность Холанда, "Сити" не слишком убедительно проводит этот сезон, и на прошлой неделе легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что "горожане" чересчур предсказуемы с Эрлингом впереди.



Однако Гвардиола совершенно не считает Холанда проблемой и требует от других игроков прибавить, чтобы сделать "Сити" непредсказуемее.



"Я точно понимаю, что Тити хочет сказать. Он имеет ввиду тот факт, что мы направляем мяч на Холанда. Но если ты хочешь быть менее предсказуемым, Холанд здесь не при чем. Для этого мы должны разными способами приближаться к чужой штрафной, не только через Эрлинга".



"Против "Ноттингема" мы не были предсказуемыми, 100 процентов. Абсолютно не были. Но если ты приближаешься к штрафной и лишь подаешь на Эрлинга или просто пасуешь на Эрлинга, тогда это будет предсказуемо. Чтобы быть менее предсказуемыми, нам нужно больше рывков от Кевина (Де Брюйне), Гюндогана, от вингеров вблизи чужой штрафной".



"Мы очень хорошо выступали в Европе и в Премьер-Лиге. У нас есть игроки, которые в каком-то отношении делают нашу игру предсказуемой... Но бросьте, он забил 31 гол, наша команда забила 31 гол в Премьер-Лиге. Мы можем делать хорошие вещи с Эрлингом!" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.