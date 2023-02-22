Тен Хаг рассказал о встрече с Фергюсоном

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о своей встрече с легендой клуба сэром Алексом Фергюсоном.

На текущей неделе Тен Хаг был замечен в одном из ресторанов за ужином вместе с Фергюсоном.



За свои 27 лет работы на "Юнайтед" сэр Алекс завоевал 28 трофеев, и поддержка такой большой личности многое значит для Эрика.



"Это имеет огромное значение. Я всегда наслаждаюсь людьми, которые обладают большими знаниями и опытом, и он хочет поделиться этим. Он хочет помогать и поддерживать".



"Ты чувствуешь, что "Манчестер Юнайтед" — это его клуб. Он чувствует себя таким привязанным к нему и хочет, чтобы мы были успешны".



"Это был отличный вечер, и мне не терпится с ним снова увидеться", — цитирует Тен Хага Sky Sports.