Тен Хаг рассказал о встрече с Фергюсоном
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о своей встрече с легендой клуба сэром Алексом Фергюсоном.
На текущей неделе Тен Хаг был замечен в одном из ресторанов за ужином вместе с Фергюсоном.
За свои 27 лет работы на "Юнайтед" сэр Алекс завоевал 28 трофеев, и поддержка такой большой личности многое значит для Эрика.
"Это имеет огромное значение. Я всегда наслаждаюсь людьми, которые обладают большими знаниями и опытом, и он хочет поделиться этим. Он хочет помогать и поддерживать".
"Ты чувствуешь, что "Манчестер Юнайтед" — это его клуб. Он чувствует себя таким привязанным к нему и хочет, чтобы мы были успешны".
"Это был отличный вечер, и мне не терпится с ним снова увидеться", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
22.02.2023 19:00
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