Три клуба поспорят с "Арсеналом" за Фреснеду

В борьбе за правого защитника "Реал Вальядолид" Ивана Фреснеду "Арсенал" столкнется с конкуренцией минимум трех клубов.

"Арсенал" хотел приобрести Фреснеду еще в январе, однако 18-летний испанец решил доиграть сезон в "Реал Вальядолид".



Как сообщает Evening Standard, в конце сезона Фреснеда обсудит со своими представителями имеющиеся варианты и примет решение насчет своего будущего.



"Арсенал" по-прежнему заинтересован в приглашении Фреснеды, однако виды на Ивана также имеют "Ньюкасл", дортмундская "Боруссия" и "Ювентус". Эти четыре клуба называются главными претендентами на юное дарование "Реал Вальядолид".



Добавим, в этом сезоне наставник "Арсенала" Микель Артета использует справа в обороне Бена Уайта и Такехиро Томиясу, однако Фреснеда видится хорошей инвестицией на будущее.