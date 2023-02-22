Каррагер: "Было чепухой говорить, что "Ливерпуль" вернулся"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "было чепухой" говорить о возвращении команды Юргена Клоппа в свою лучшую форму после двух побед подряд в Премьер-Лиге.

Победы над "Эвертоном" (2:0) и "Ньюкаслом" (0:2) по-настоящему воодушевили болельщиков "Ливерпуля" и создали обнадеживающую атмосферу в преддверии битвы с "Реалом".



Однако "Ливерпуль" с треском проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов накануне вечером, и это поражение 2:5, как считает Каррагер, доказало поспешность выводов некоторых людей.



"Было чепухой говорить после двух побед, что "Ливерпуль" вернулся. Поэтому я был осторожен перед матчем".



"Они играли против "Эвертона", который выдал свой худший матч, что я только видел от них в дерби. Сами они не сделали ничего".



"Также я был на матче с "Ньюкаслом" — "Ньюкасл" вдесятером создавал моменты. Если бы "Ньюкасл" играл в полном составе, они бы сделали счет 2:2 — я уверен насчет этого, потому что весь сезон в обороне "Ливерпуля" творится абсолютный беспорядок", — цитирует Каррагера Sky Sports.