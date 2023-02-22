Ван Дейк: "Отыграться в Мадриде — почти невозможная задача"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк назвал "почти невозможной" задачу отыграться в ответном матче против "Реала".

Накануне "Ливерпуль" сокрушительно уступил "Реалу" на своем поле со счетом 2:5, испортив впечатление о себе после двух ярких побед в Премьер-Лиге.



Ван Дейк отлично понимает, что в своем нынешнем состоянии "Ливерпуль" едва ли может надеяться на камбэк в Мадриде, однако Виргил хочет хотя бы напоследок хлопнуть дверью.



"Перед нами будет стоять почти невозможная задача в Мадриде через три недели. Но когда придет время, мы сосредоточимся и постараемся изо всех сил, чтобы как можно лучше представить свой клуб".



"Я очень расстроен. Это единственное, что я могу сказать. Проигрывать никогда не бывает хорошо. Еще тяжелее проигрывать так, как это сделали мы, не оставляя себе шансов в Мадриде".



"Такова суровая реальность, и порой с этим нужно мириться. Мы должны смириться как коллектив, как единое целое. Пока что сезон складывается непросто, но ты сможешь преодолеть это, лишь сплотившись".



"Сейчас каждый зол, каждый расстроен, но когда будет следующий матч? Через четыре дня? Если мы не хотим ударить в грязь лицом, нам нужно быстро собраться и переключиться. Это мы и собираемся сделать", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.